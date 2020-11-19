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أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: 30 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وغرامة التخلف 25%
19/11/2020   5:32 م

“الزكاة والدخل”: 30 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وغرامة التخلف 25%

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دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لأحكام ‏ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ‏أكتوبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري‎.‎

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم ‏الضريبية، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته ‏المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة ‏الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.‏

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية ‏في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع ‏والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض ‏الاستثناءات. ‎وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والدخل”: 30 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وغرامة التخلف 25%

أخبار محلية
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