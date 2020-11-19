“الزكاة والدخل”: 30 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وغرامة التخلف 25%

دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري.
وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات. وفق “أخبار 24”.