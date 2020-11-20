منحت شركة غوغل تطبيق خرائطها الشهير المخصص للأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد مميزات جديدة، ومنها إمكانية استخدام مساعد غوغل الصوتي للتحكم في التطبيق.
وتمنح هذه الميزة المستخدمين إمكانية تشغيل الأغاني والمقاطع الموسيقية أثناء استخدام التطبيق، كما قدمت الشركة مميزات أخرى يمكن استخدامها أثناء تشغيل تطبيقها؛ مثل الاستماع إلى الرسائل الواردة على شكل نصوص مقروءة.
وتشمل الإضافات الجديدة السماح للمستخدم بتلقي المكالمات الواردة إلى هاتفه وقراءة اسم المتصل بشكل مسموع، وكذلك يمكن للمستخدم إصدار أمر بالرد أو عدم الرد على المكالمة باستخدام المساعد الصوتي، فضلا عن إمكانية تشغيل العديد من الخدمات الإلكترونية مثل YouTube Music و Spotify.
وفق “أخبار 24”.