وزير البلدية يفتتح مشروعات تنموية وبلدية بمحافظة الأحساء

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم (السبت)، توقيع عدد من الاتفاقيات وتدشين عدد من المشروعات التنموية والبلدية بمحافظة الأحساء.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع أمانة الأحساء لشراكة وتعاون لمبادرة “تراثنا” لشركة أرامكو السعودية، ومبادرة “أكاديمية الحرفيين” لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية.
كما جرى توقيع شراكة الأمانة مع شركة المراكز العربية، وشراكة مع رجل الأعمال “عبداللطيف العرفج” لإنشاء ميدانين في الأحساء، ومع جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء لتفعيل مبادرة “مدينة بلا عوائق”.
وافتتح الوزير مبنى بلدية الهفوف الجديد، وتفقد مشروع تطوير متنزه الملك عبدالله البيئي على مساحة إجمالية تُقدر بـ 500 ألف متر مربع، ويضم: نافورة تفاعلية تُعد الأكبر على مستوى العالم، وملاعب للأطفال، وجزيرة مائية وسط البحيرة بطول 700 متر.
كما افتتح الحقيل قرية تراثية تضم مجموعة من المباني التراثية القديمة، وتفقد حديقة “الكوت” بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، بهدف زيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، إلى جانب افتتاح سوق الحِرفيين بوسط مدينة الهفوف التاريخي، والذي يعزّز انضمام الأحساء لشبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.
ودشّن الحقيل متنزه جبل الشعبة بالشراكة مع إدارة سجن الأحساء بالمديرية العامة للسجون، لتشغيل نزلاء السجون وإسهامهم في مبادرة تحسين المشهد الحضري، كما تم افتتاح حديقة الواحة، ضمن مبادرة أمانة الأحساء للمحافظة على الأشجار المعمّرة والعملاقة، وإعادة زراعتها في المتنزهات والحدائق والميادين.
وفق “أخبار 24”.