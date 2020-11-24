بعد انتهاء المهلة الزمنية.. “الشؤون البلدية”: عدم الالتزام باللائحة المحدثة لنشاط البقالات والتموينات مخالفة فورية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الثلاثاء)، انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر.
وتمثلت تلك الاشتراطات في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، وتوافر كاميرات مراقبة وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول.
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالاشتراطات يُعدّ مخالفة تُعاقب عليها المنشآت بشكل فوري، من قبل مراقبي الأمانات ومأموري الضبط بالبلديات.
كما أشارت إلى أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021، وتشمل: توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية والالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب وجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.
كما تضمّنت نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة.