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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يطلب من الأمير عبدالرحمن بن مساعد إقامة أمسية شعرية العام القادم
24/11/2020   10:00 م

تركي آل الشيخ يطلب من الأمير عبدالرحمن بن مساعد إقامة أمسية شعرية العام القادم

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وافق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بشأن إقامة أمسية شعرية مطلع العام القادم.

وطلب آل الشيخ من الأمير عبدالرحمن، عبر “تويتر”، الموافقة على إقامة الأمسية، على أن تتضمن قصيدة جديدة عن الرياض، وذلك للبدء في الاستعداد لتجهيزها، واصفاً إياها بالحدث الكبير.

ورد الأمير عبدالرحمن بالموافقة، لافتاً إلى أن هذه الأمسية ستكون مختلفة في الشعر والإلقاء، وقدم شكره لرئيس الهيئة على إقامتها. وفق “أخبار 24”.

وتفاعل بعض الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، مؤكدين نيتهم حضور هذا الحدث الرائع.

تركي آل الشيخ يطلب من الأمير عبدالرحمن بن مساعد إقامة أمسية شعرية العام القادم

أخبار محلية
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