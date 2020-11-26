“أمن الدولة” يعلن فتح باب القبول على وظائف عسكرية شاغرة

أعلن معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة، ابتداءً من يوم السبت القادم وحتى يوم الخميس 18 -4- 1442هـ، وذلك عبر منصة “ابشر توظيف“.
وخُصص التقديم على رتبة رقيب، لمن يحملون مؤهل البكالوريوس في تخصصات علمية، أبرزها الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة المدنية، والأمن السيبراني، بينما أبرز التخصصات الإنسانية تتمثل في الشريعة والعقيدة، والقانون الدولي، والإعلام، وعلم النفس.
كما خُصص التقديم لرتبة عريف، لحملة الدبلوم في تخصصات مختلفة، أبرزها التمريض وطب الطوارئ وطب الأسنان، فيما التقديم لرتبة جندي لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وفق “أخبار 24”.