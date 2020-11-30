كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم، (الإثنين)، لـ28 محطة في المملكة.
وتصدرت طريف القائمة بدرجة حرارة صغرى وصلت إلى 5 درجات مئوية، فيما حلت القريات في المرتبة الثانية بدرجة حرارة 5.6 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة الصغرى في رفحاء 7.7 درجة مئوية.
ونوه “المسند” بدرجة الحرارة الكبرى المسجلة يوم أمس (الأحد) في المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة في جازان 32.6 درجة مئوية، في حين سجلت عرفات 32.4 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة في شرورة 31.5 درجة مئوية.