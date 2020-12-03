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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها
03/12/2020   8:26 ص

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها

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أوضح أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، الحالات التي يجوز فيها شرعاً تأخير الصلاة عن وقتها، أو يمكن خلالها الجمع بين الصلوات.

وقال الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن من الأعذار الشرعية التي تجيز تأخير الصلاة عن وقتها، المرض والسفر فللإنسان في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو يجمع بين صلاتين.

وأضاف أنه يمكن تأخير الصلوات أو الجمع بينها إن كان هناك حرج في ترك الجمع، كحالة الطبيب الذي يجري عملية جراحية ولا يستطيع أن يتوقف، فيجوز له أن يجمع بين صلاتين، ويجوز الجمع كذلك في حال وجود أمطار ورياح شديدة تؤثر على اجتماع الناس للصلاة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها

أخبار محلية
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