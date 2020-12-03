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أخبار محلية > أبرزها استقبال النار بالصلاة.. الشيخ “البريه” يحذر من سلوكيات خاطئة خلال التنزه
03/12/2020   8:27 ص

أبرزها استقبال النار بالصلاة.. الشيخ “البريه” يحذر من سلوكيات خاطئة خلال التنزه

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حذّر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة الشيخ محمد البريه، من بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض خلال الرحلات البرية والتنزه.

وأوضح البريه خلال إحدى حلقات برنامج “دعوة” على قناة “الرسالة”، أن السلوكيات تشمل ترك النيران مشتعلة والنوم بالقرب منها أثناء الرحلات البرية والتواجد بالصحاري، أو استقبالها خلال الصلاة، مشدداً على أنه يجب إطفاؤها أثناء النوم، وعدم استقبالها في الصلاة أيضاً.

وأشار إلى أن أحد السلوكيات الخاطئة أيضاً قضاء الحاجة في المتنزهات أو في طريق الناس وبالقرب منهم؛ مبيناً أن هذا الأمر قد يستوجب لعنة الله.

وفق “أخبار 24”.

أبرزها استقبال النار بالصلاة.. الشيخ “البريه” يحذر من سلوكيات خاطئة خلال التنزه

أخبار محلية
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