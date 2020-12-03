أبرزها استقبال النار بالصلاة.. الشيخ “البريه” يحذر من سلوكيات خاطئة خلال التنزه

حذّر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة الشيخ محمد البريه، من بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض خلال الرحلات البرية والتنزه.
وأوضح البريه خلال إحدى حلقات برنامج “دعوة” على قناة “الرسالة”، أن السلوكيات تشمل ترك النيران مشتعلة والنوم بالقرب منها أثناء الرحلات البرية والتواجد بالصحاري، أو استقبالها خلال الصلاة، مشدداً على أنه يجب إطفاؤها أثناء النوم، وعدم استقبالها في الصلاة أيضاً.
وأشار إلى أن أحد السلوكيات الخاطئة أيضاً قضاء الحاجة في المتنزهات أو في طريق الناس وبالقرب منهم؛ مبيناً أن هذا الأمر قد يستوجب لعنة الله.
الشيخ محمد سليمان البريه يستعرض آداب التعامل مع “النيران” في التخييم والمتنزهات العامة ويحذر من التهاون#دعوة #قناة_الرسالة@abu1k1423@razg99 pic.twitter.com/JGIrXFiJJl
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 2, 2020
“اتقوا الملاعن الثلاث..”
الشيخ محمد سليمان البريه محذرا المتنزهين: قضاء الحاجة في المتنزهات وقرب الناس أمر خطير وقد يستوجب لعنة الله#دعوة #قناة_الرسالة@abu1k1423@razg99 pic.twitter.com/uMS03c0Ctx
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 2, 2020
الشيخ محمد سليمان البريه يوضخ حكم الشرع في من استقبل النار عند الصلاة وضوابط القصر أو الجمع لمن هم في الرحلات البرية#دعوة #قناة_الرسالة@abu1k1423@razg99 pic.twitter.com/untKuAhp8Q
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 2, 2020
وفق “أخبار 24”.