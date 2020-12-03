نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: 10 ديسمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر
03/12/2020   1:17 م

“الزكاة والدخل”: 10 ديسمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر

+ = -
625

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 ديسمبر الجاري.

وشددت الهيئة على ضرورة المسارعة بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لتجنب فرض غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوما تأخيرا من تاريخ الاستحقاق.

ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والدخل”: 10 ديسمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124636.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.