“الزكاة والدخل”: 10 ديسمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 ديسمبر الجاري.
وشددت الهيئة على ضرورة المسارعة بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لتجنب فرض غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوما تأخيرا من تاريخ الاستحقاق.
ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.