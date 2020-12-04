مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن فرص تدريبية ووظيفية في مجال التمريض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن فرص تدريبية ووظيفية للمواطنين والمواطنات، في مجال التمريض.
وأوضح أن البرنامج مخصص لطلاب وطالبات التمريض من الكليات الحكومية أو الخاصة، الراغبين في إتمام سنة الامتياز في بيئة تعليمية وعملية ذات مهنية عالية.
ولفت إلى أن البرنامج يعد بوابة توظيف مباشرة لمن يرغب في الالتحاق بمستشفى الملك فيصل التخصصي كفرد من أفراد الطاقم التمريضي بعد إتمام سنة الامتياز، مشترطاً ألا يقل المعدل عن (3 من 5) أو (2.4 من 4). وفق “أخبار 24”.
ودعا الراغبين في الالتحاق بالبرنامج لإرسال الطلب والسيرة الذاتية والمستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني NINGP@kfshrc.edu.sa، في موعد أقصاه 17 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن التدريب سيبدأ في 21 مارس المقبل، ولمدة 6 أشهر.