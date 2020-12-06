هل تخضع الأراضي التي يهبها الشخص لأخيه لضريبة التصرفات العقارية؟ “الزكاة والدخل” تُوضح

ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على سؤال حول تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على أرض تم منحها كهبة من شخص إلى أخيه.
وأوضح حساب العناية بالعملاء، أن هبة العقار للأخ أو الأخت من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرف العقارية، وذلك بموجب اللائحة الخاصة بتطبيقها.
وأكدت أنه يتطلب سداد الضريبة المستحقة على العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تسجيله.
وكانت الهيئة قد أوضحت وفق “أخبار 24” أن هبة العقار تستثنى من الضريبة في حالات الهبة بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، وهم الأب والأم وإن علوا، والأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا، أو نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف أهلي أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة.
عزيزي فهد، هبة العقار للأخ او الأخت من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة، ويتطلب قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الضريبة المستحقة من خلال الرابط التالي: https://t.co/XietFso3TZ
يهمنا تقييمك: https://t.co/30tyLZa9gA
— العناية بالعملاء (@Gazt_Care) December 5, 2020