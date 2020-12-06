أوضح استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الحرس الوطني في جدة، الدكتور محمد خشاب، كيفية الوقاية من الأمراض المتعلقة بطرق الجلوس.
وأوضح خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن بعض السلوكيات المتعلقة بالجلوس تتسبب في آلام بمنطقة الظهر، مشيرًا إلى أن الإكثار من الجلوس في أوضاع خاطئة، أسهم في انتشار مرض الحدبة، وبالأخص خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أن آلام أعلى الظهر باتت بمثابة ظاهرة يتم رصدها بشكل واضح، مرجعًا ذلك إلى الجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة، تؤدي إلى تغير في منطقة الفقرات، ما ينتج عنه إجهاد لتلك المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الاستمرار بشكل روتيني على هذه الأوضاع الخاطئة في الجلوس، قد يؤدي إلى حدوث انحناء في أعلى الظهر، وهو ما يتسبب أيضًا في قصر القامة أحيانًا.
فيديو | مشاكل في الظهر والفقرات يسببها الجلوس الخاطئ على الأجهزة الرقمية.. استشاري جراحة العظام يوضح كيفية الوقاية و طرق الجلوس الصحيحة #الإخبارية pic.twitter.com/AT949t5eoH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 5, 2020