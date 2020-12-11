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11/12/2020   11:48 ص

بالفيديو.. مدرب ينصح بتناول الفاكهة بدلاً من العصير.. ويوضح فوائد ممارسة الرياضة

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نصح مدرب رياضي، بتناول الفاكهة على طبيعتها بدلاً من شربها كعصير؛ كونها تكون غنية بالألياف.   

ودعا المدرب الرياضي محمد فوزان التميمي خلال لقائه على قناة “الرسالة”، إلى كثرة شرب الماء طيلة ساعات اليوم باستثناء الوقت الذي يسبق النوم مباشرة، لافتاً إلى أن البطيخ والخيار والبقدونس غنية بالماء لكن تناولها لا يغني عن تناول الماء.   

وعدّد التميمي فوائد ممارسة الرياضة يومياً، مبيناً أنها تقلل من حدوث السكر وجلطات الدماغ وأمراض وسرطان القلب وكذلك سرطان الثدي وتقليل الاكتئاب، منوهاً إلى أن فقدان كيلو واحد من الوزن يُخفف الحمل عن الركب من 4 إلى 5 كيلوجرامات.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مدرب ينصح بتناول الفاكهة بدلاً من العصير.. ويوضح فوائد ممارسة الرياضة

طب وتداوي
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