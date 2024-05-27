سمو محافظ الخرج يتسلم التقرير السنوي للربع الأول لعام 2024 لمكتب إلتزام جنوب الرياض الأول

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١١/١٩هـ مدير مكتب الالتزام بجنوب الرياض الأول الأستاذ خالد العنزي ويرافقة مشرف قسم التفتيش بالمكتب الاستاذ علي الشغرود.
وتسلم سموه نسخة من تقرير الربع الأول لعام 2024 متضمناً أعمال وإنجازات المكتب .
واطلع سمو المحافظ على الجهود الرقابية وضبط المخالفين ومتابعة إلتزام وتقيد المنشآت والمؤسسات الصحية بضوابط واشتراطات الوزارة إضافة إلى متابعة استقبال الشكاوى والبلاغات والقضايا الطبية.
وأشاد سمو المحافظ بالجهود الرقابية، مؤكداً على تعزيز تلك الجهود للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في المنشآت الصحيه للقطاع العام والخاص .