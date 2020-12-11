بالفيديو.. استشاري يوضح سبب انتكاسة بعض حالات السمنة بعد إجراء عمليات التكميم

أرجع استشاري جراحة سمنة، سبب انتكاسة بعض حالات السمنة بعد إجراء عمليات التكميم، إلى سلوك الأشخاص الذين تجرى لهم هذه العمليات.
وقال استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، إن عمليات التكميم تُساهم في انخفاض الوزن ووصوله إلى الرقم المُستهدف، لكنها لا تمنع زيادة الوزن مجدداً في حال عدم التزام المريض.
وأضاف في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن النسبة الأكبر لنجاح تلك العمليات مرتبطة بالمريض ومدى التزامه بممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل منتظم وصحي، مبيناً أن مشاكل الترهل التي تظهر بعد العمليات تختلف من شخص إلى آخر إلا أنها تقل بنسبة كبيرة مع ممارسة الرياضة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عمليات التكميم أصبحت “موضة”، لكن هناك معايير لتحديد مدى ملاءمة الشخص لإجراء العملية له، مثل معدل كتلة الجسم ووضعه الصحي.
فيديو | لماذا تنتكس حالات السمنة بعد التكميم..؟
واستشاري جراحة سمنة: النسبة الأكبر لنجاح عمليات #التكميم مرتبطة بالمريض #الراصد pic.twitter.com/zbcgvmhq6o
— الراصد (@alraasd) December 10, 2020