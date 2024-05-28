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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يكرم متدربي الكلية التقنية بالمحافظة الحاصلين على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني
28/05/2024   4:25 م

سمو محافظ الخرج يكرم متدربي الكلية التقنية بالمحافظة الحاصلين على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبة في ديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/١١/٢٠هـ سعادة عميد الكلية التقنية بالخرج المهندس أحمد بن عبدالرحمن المساعد يرافقه عدد من منسوبي الكلية والمتدربين بمناسبة حصولهم على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني والذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مستوى المنشأت التدريبية بالمملكة.

وهنأ سموه منسوبي الكلية بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز الذي يضاف لإنجازات الكلية على مستوى المملكة، وأشاد سموه بإنجازات المتدربين الموهوبين متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

سمو محافظ الخرج يكرم متدربي الكلية التقنية بالمحافظة الحاصلين على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني

جديد الخرج
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