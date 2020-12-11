“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية في عدة مناطق وأتربة مثارة وبرياح نشطة بأخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة) تنبيهات بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية في عدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضحت الأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق الباحة، وجازان وعسير ستشهد أمطارا رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى 9 مساء بعسير والباحة، أما في جازان فتبدأ 11 صباحاً وتستمر حتى 9 مساء.
وقالت إن مدن المدينة المنورة والحناكية، والمهد، ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، وستستمر الحالة حتى 4 مساء. وفق “أخبار 24”.
كما تشهد مدن الرين والدوادمي وعفيف ووادي الدواسر بمنطقة الرياض أتربة مثارة ورياحاً نشطة، وستبدأ الحالة عند التاسعة صباحاً وستستمر حتى الخامسة مساء.