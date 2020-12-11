نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يجوز للمرأة أن توكل أحداً ليعقد لها؟ المطلق يُجيب
11/12/2020   11:51 ص

هل يجوز للمرأة أن توكل أحداً ليعقد لها؟ المطلق يُجيب

+ = -
573

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، بجواز الوكالة في الزواج، لأنها تعد تفويضاً جائز التصرف، مؤكداً أنها من الأمور التي أجازها العلماء. 

وأبان “المطلق” رداً على سؤال خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على “قناة السعودية”، عن جواز الوكالة في الزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل ابن عمه “جعفر بن أبي طالب” بأن يقبل النكاح الذي عقده ” النجاشي” للنبي على “رملة بنت أبي سفيان” .

وأضاف وفقاً “أخبار 24” : غير أنه لا يجوز للمرأة أن توكل أحداً ليعقد لها، لأن المرأة لا تلي العقد بنفسها، وإنما يجوز لولي أمرها أن يوكل شخصاً آخر بذلك.

هل يجوز للمرأة أن توكل أحداً ليعقد لها؟ المطلق يُجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125935.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.