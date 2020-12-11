هل يجوز للمرأة أن توكل أحداً ليعقد لها؟ المطلق يُجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، بجواز الوكالة في الزواج، لأنها تعد تفويضاً جائز التصرف، مؤكداً أنها من الأمور التي أجازها العلماء.
وأبان “المطلق” رداً على سؤال خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على “قناة السعودية”، عن جواز الوكالة في الزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل ابن عمه “جعفر بن أبي طالب” بأن يقبل النكاح الذي عقده ” النجاشي” للنبي على “رملة بنت أبي سفيان” .
وأضاف وفقاً “أخبار 24” : غير أنه لا يجوز للمرأة أن توكل أحداً ليعقد لها، لأن المرأة لا تلي العقد بنفسها، وإنما يجوز لولي أمرها أن يوكل شخصاً آخر بذلك.
#فتاوى | يجوز الوكالة في الزواج.
معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء #قناة_السعودية pic.twitter.com/PduDSC8pg6
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 11, 2020