كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، تفاصيل درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم (الجمعة) في 28 محطة في المملكة.
وقال المسند إن القريات تصدرت القائمة بتسجيلها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 3.2 درجة مئوية، بينما حلت رفحاء في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 4.8 درجة مئوية، في حين بلغت درجة الحرارة في طريف 5 درجات مئوية.
وأضاف أن مناطق الوجه وعرفات ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وجيزان سجلت درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالمحطات الباقية، وبلغت درجة الحرارة الصغرى بها 16.6، و19.6، و20.2، و24.1 درجة مئوية على التوالي.
وفق “أخبار 24”.