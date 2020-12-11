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11/12/2020   9:38 م

بالفيديو.. مدير المركز السعودي للقاحات: لقاح “فايزر-بيونتيك” في المملكة ليس إجبارياً

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أكد مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين، أن التطعيم بلقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لفيروس “كورونا” الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء؛ لن يكون إجبارياً.

وأضاف حسنين خلال استضافته في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الأعمال المرتبطة بتقنينها بدءً من الأبحاث مروراً بالتجارب السريرية والأضرار الجانبية.

وأشار إلى أن القلق الذي يساور البعض بشأن اللقاح راجع لعدة أسباب منها أن مصادر المعلومات أصبحت كثيرة وأغلب ما يتم تداولها من هذه المعلومات يكون غير صحيح، مشدداً على ضرورة الاعتراف بوجود هذا القلق والعمل على طمأنة الآخرين وتهدئتهم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مدير المركز السعودي للقاحات: لقاح “فايزر-بيونتيك” في المملكة ليس إجبارياً

أخبار المناطق, طب وتداوي
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