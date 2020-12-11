تعرّف على القواعد المنظمة للمهن الحرة التي أصدرها وزير التجارة

نشرت جريدة أم القرى “الجريدة الرسمية”، اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة بشأن القواعد المنظمة للمهن الحرة.
وتضمنت القواعد المنظمة للمهن الحرة في المملكة، والتي تشمل شروط طالب الترخيص وتصنيف المرخص لهم، وقائمة بالمهن الحرة، وجدول النقاط والفئات للتراخيص المهنية.
وتحظر القواعد مزاولة أي من المهن الحرة إلا بعد الحصول على الترخيص، كما يشمل القرار إعداد وزارة التجارة سجلا لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الحرة.
وتشترط أن يكون المتقدم للرخصة سعوديًا، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية في المملكة أو شهادة أخرى معادلة من خارج البلاد.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج التراخيص لمزاولتها، ويُستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة، كما يُشترط أن تكون الخبرة العلمية معتمدة من الجهات المختصة.
وفق “أخبار 24”.