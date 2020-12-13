تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عددا من المشروعات في محافظة الطائف اليوم (السبت)
كما وضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 250 ألف متر، وتحتوي على سينما وفندق ومنتجعات والعديد من المواقع الترفيهية.
ووقف على تلفريك الطائف والقرية المائية، وبيت الطائف أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، واطلع على الخطط التطويرية المستقبلية له، إضافة إلى مطلِّ الهدى “جبل لبنان”، والذي يُعد من أعلى القمم الجبلية بالمحافظة.
كما اطلع على سير العمل بمشروع مبنى أمانة الطائف الجديد، والذي يحتوي على العديد من المرافق الخدمية المطوّرة.
وفق “أخبار 24”.