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أخبار المناطق > بالفيديو.. قريب لعائلة المتوفين الأربعة في حـادث أثناء ذهابهم لعرس يروي التفاصيل
12/12/2020   9:35 م

بالفيديو.. قريب لعائلة المتوفين الأربعة في حـادث أثناء ذهابهم لعرس يروي التفاصيل

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كشف أحد أقرباء العائلة المتوفاة في حـادث سير أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف في خميس مشيط، عبدالله الخثعمي، تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع على طريق “الرين – بيشة”.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المتوفى مسفر كان برفقة زوجته وابنه وزوجة ابنه، خارجين من الرياض، عندما وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، الساعة الخامسة مساء.

وأوضح الخثعمي، وهو ابن أخي المتوفى مسفر، أن حفل الزواج كان من المقرر أن يقام أمس الجمعة، ووقع الحادث بين محافظة الرين ومنطقة تُسمى روتان، واصطدمت سيارتهم مع شاحنة دينا، ما أسفر عن وفاتهم فورا جميعًا، لتبدأ الجهات المختصة مباشرة الحادث واستخراج الجثـث من حطام السيارة. وفق “أخبار 24”.

وقال إنه لم يتبين حتى الآن كيفية وقوع الحادث، مؤكدًا أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات لمعرفة التفاصيل.

بالفيديو.. قريب لعائلة المتوفين الأربعة في حـادث أثناء ذهابهم لعرس يروي التفاصيل

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