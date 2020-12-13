هل يصح المسح على الجوارب التي يوجد بها خروق؟.. الشيخ “الخثلان” يوضح

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم المسح على الجوارب التي يوجد بها خروق خلال الوضوء.
وقال الخثلان، إنه في حال كان الخرق كبيراً لا يصح المسح على الجوارب، وأما إذا كان الخرق يسيراً فلا بأس به.
ونوه إلى أن غالبية خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة والكثير منهم كانوا من الفقراء، ولم ينقل عن النبي محمد ﷺ أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروق يسيرة. وفق “أخبار 24”.
⚡ هل يجوز المسح على الجوارب التي فيها خروق؟#سعد_الخثلان #درس_الخثلان https://t.co/7TrqhzOOJG pic.twitter.com/KY5zaURbIE
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 12, 2020