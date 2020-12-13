كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رصدها درجات الحرارة لحوالي 4 ملايين شخص منذ بداية عودة موسم العمرة.
وأكدت أن عملية الرصد تمت من خلال 25 كاميرا موزعة على مداخل البيت العتيق، وهي مخصصة لقياس درجات حرارة قاصديه لأداء العمرة أو الصلاة، بالإضافة للعاملين فيه.
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن السويهري، أنه تم تدريب أكثر من 100 موظف لمتابعة الكاميرات الحرارية ورصد درجات جرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، وذلك من خلال آلية التعامل مع الألوان التي تظهرها الكاميرات.
وفق “أخبار 24”.