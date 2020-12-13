فاز فريق الوحدة على نظيره الهلال، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل ديميتري الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 7، بعد تمريرة سحرية استغلها اللاعب ومر من دفاع الهلال وسدد الكرة في الشباك.
وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لفريق الوحدة في الدقيقة 40 بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
ومع حلول الدقيقة 70، تمكن المهاجم الفرنسي جوميز من إدراك هدف التعادل للهلال، مستغلا تمريرة خلف المدافعين.
وقبل صافرة النهاية تمكن أحمد بن عبده من إحراز الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 90.
وبتلك النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة بصدارة ترتيب الدوري.
وفق “أخبار 24”.