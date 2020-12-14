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أخبار محلية > بالفيديو.. منها إعطاء الأولوية لمن يملكن سيارات.. مقترحات لحل مشكلة استخراج رخص القيادة للنساء
14/12/2020   7:00 ص

بالفيديو.. منها إعطاء الأولوية لمن يملكن سيارات.. مقترحات لحل مشكلة استخراج رخص القيادة للنساء

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قدّم عدد من المتابعين مقترحاتٍ لمشكلات استخراج السيدات لرخص القيادة، والتي تتفاوت ما بين ارتفاع قيمة الرسوم والمواعيد البعيدة.

واقترحت الكاتبة أسماء العبداللطيف، خلال حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إعادة النظر في مستوى المُدربات بسبب كثرة حالات الرسوب، كما أكدت ضرورة إعادة النظر في رسوم التدريب.

وقالت إنه لا بد من زيادة أعداد مدارس تعليم القيادة للسيدات، خاصة وأن ذلك سيسمح للعديد من النساء بالتقدم للحصول على رخصة قيادة.

ومن جانبه، اقترح الناشط في حقوق المستهلك، عبدالرحمن العجيمي، إعادة النظر في الطريقة التي تحصل عليها المرأة على رخصة القيادة، خاصة فيما يتعلق بطول فترة الانتظار، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وفق “أخبار 24”.

وقال إن زيادة أعداد مدارس تعليم القيادة للسيدات هو أمر ضروري، كما اقترح أن تمنح الأولوية للسيدات اللاتي لديهن بالفعل سيارات.

بالفيديو.. منها إعطاء الأولوية لمن يملكن سيارات.. مقترحات لحل مشكلة استخراج رخص القيادة للنساء

أخبار محلية
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