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أخبار محلية > تصل ذروتها قُبيل الفجر.. ظاهرة فلكية تشهدها الأرض غدًا الإثنين وتُرصد في الطائف
14/12/2020   7:00 ص

تصل ذروتها قُبيل الفجر.. ظاهرة فلكية تشهدها الأرض غدًا الإثنين وتُرصد في الطائف

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تنتظر الكرة الأرضية ظاهرة فلكية فريدة تتمثل في زخات الشهب، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح غدٍ الإثنين.

وقال رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك، الدكتور شرف السفياني، وفقًا لـ”عكاظ”، هذه الظاهرة تسمى “زخات شهب التوأميات”، وهي ظاهرة تشهد تساقط أعداد كبيرة تصل إلى 120 شهابًا في الذروة، وذلك بسبب مخلفات المذنب الشهير “فيثون”.

وأشار إلى أن الجمعية أعلنت عن أمسية فلكية لرصد الظاهرة من الطائف، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها قُبيل الفجر، وتحديدًا عند الساعة 3 صباحًا.

وتسمى الظاهرة بـ”التوأميات” لأن جميع شهبها انطلقت من نقطة وهمية موجودة في مجموعة “التوأمين”، وهي برج الجوزاء كما يسميه المنجمون.

تصل ذروتها قُبيل الفجر.. ظاهرة فلكية تشهدها الأرض غدًا الإثنين وتُرصد في الطائف

أخبار محلية
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