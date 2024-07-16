تراجع الإنفاق على الترفيه 13% بأسبوع

سجل الأسبوع الماضي تراجعاً في الإنفاق على قطاع الترفيه بـ 13% مقارنة بالفترة من 30 يونيو إلى 6 يوليو، فيما تراجعت عمليات الإنفاق على المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات والاتصالات والملابس والأحذية عبر نقاط البيع بنسبة 9.8 % بقيمة 1.2 مليار.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة 7 – 13 يوليو، 197.5 مليون عملية، بقيمة 11.99 مليار ريال بنسبة تراجع 9.8% مقابل 13 مليار ريال عن المدة 30 يونيو إلى 6 يوليو.
وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما” في تقريره الأسبوعي لنقاط البيع أن الإنفاق على الملابس والأحذية بلغ 677 مليون ريال بنسبة تراجع 13%، ومواد التشييد والبناء 329 مليون ريال بتراجع 4.7%، والتعليم 85.2 مليون ريال بنسبة تراجع 24%، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء 210 ملايين ريال بتراجع 8.4%، ومحطات الوقود 841.4 مليون ريال بنسبة تراجع 3.2%.
وسجل الإنفاق على الفنادق 269.6 مليون ريال بتراجع 3.8%، والمنافع العامة 69.6 مليون ريال بنسبة تراجع 6.8%، والمجوهرات 191.7 مليون ريال بنسبة تراجع 17.1%، والترفيه والثقافة 273 مليون ريال بتراجع 13%، والمطاعم والمقاهي أكثر من 1.610 مليار بتراجع بنسبة 20%، والأطعمة والمشروبات 1.8 مليار ريال بتراجع 6.4%، والاتصالات بقيمة 102.9 مليون ريال ونسبة تراجع تصل إلى 17.8%، وفي النقل 733 مليون ريال بنسبة تراجع 5.6%. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 59.8 مليون عملية بقيمة 3.9 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.8 مليون عملية بقيمة 459.5 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8 ملايين عملية بقيمة 458.6 مليون ريال، وفي الدمام 7.5 مليون عملية بقيمة 554 مليون ريال.