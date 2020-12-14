نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن؟ الشيخ المطلق يُجيب
14/12/2020   7:00 ص

بالفيديو.. ما حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن؟ الشيخ المطلق يُجيب

+ = -
1587

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، اليوم (الأحد)، حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن مع زيادة قيمة المنزل بزيادة الأجل.

وقال الشيخ المطلق في لقاءٍ له مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إن العقود تملأ بموافقة المتعاقدين، فإذا كانت مدة العقد 15 عاماً فأكثر فلا مانع من زيادة قيمة المنزل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن؟ الشيخ المطلق يُجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126346.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.