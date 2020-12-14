بالفيديو.. ما حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن؟ الشيخ المطلق يُجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، اليوم (الأحد)، حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن مع زيادة قيمة المنزل بزيادة الأجل.
وقال الشيخ المطلق في لقاءٍ له مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إن العقود تملأ بموافقة المتعاقدين، فإذا كانت مدة العقد 15 عاماً فأكثر فلا مانع من زيادة قيمة المنزل.
#برنامج_فتاوى | ما حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن؟.
معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/rcRtGWtsgd
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 13, 2020
وفق “أخبار 24”.