“النقل” تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء في المدينة المنورة

وضعت وزارة النقل حجر الأساس لمشروع طريق منتزه البيضاء المرحلة الأولى والثانية، وذلك برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وباشرت الوزارة اعتماد طريق مزدوج يؤدي إلى منتزه البيضاء البري، وذلك من خلال استخدام طريق متفرع من طريق المدينة المنورة تبوك المزدوج.
ويبلغ طول الطريق 14.8 كم، وهو أحد الطرق المتوقع أن يخفف الازدحامات المرورية على الطريق الزراعي المؤدي إلى منتزه البيضاء البري. وفق “أخبار 24”.
ويهدف هذا المشروع لتحسين البنية التحتية للطرق في المدينة المنورة، وتسهيل تنقل زوار منتزه البيضاء البري، وخدمة الوجهات السياحية والترفيهية، بالإضافة إلى تقليل الازدحامات المرورية على طريق الخليل / البيضاء.