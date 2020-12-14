“تعليم الرياض” يوضح التعليمات المنظمة للاختبارات عن بُعد.. ومواعيد رصد نتائج الفصل الأول

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، على أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.
وشدد على أن الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستجرى عن بُعد عبر منصة “مدرستي” أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية، موضحاً أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم الأحد القادم.
ونوه إلى استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات بحيث يمتد زمن اليوم الدراسي لثلاث ساعات تتضمن الاختبارات، على أن يُخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.
وحول الضوابط الخاصة بالاختبارات، قال مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، إن تلك الضوابط تشمل إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية، وألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.
وأشار إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام، فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًاً لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.
وشدد على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، مبيناً أنه يحق لقادة المدارس تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور قبل يوم الخميس الموافق 2 / 5/ 1442، على أن يكون آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول هو نهاية يوم الأربعاء 15 / 5/ 1442.