بالفيديو.. أخصائية تغذية توضح طرق الصيام المتقطع لإنقاص الوزن.. وتنصح بالابتعاد عن التجويع

كشفت أخصائية التغذية ريما السلمان، عن النظام الصحي المناسب لتنفيذ الصيام المتقطع من أجل إنقاص الوزن، وكيفية الوصول إلى عدد الساعات المثالية فيه.
وأوضحت السلمان، أن الصيام المتقطع هو الصيام عن تناول الغذاء الذي يحتوي على سعرات حرارية في وقت محدد خلال اليوم، مشيرةً إلى إمكانية تنفيذ ذلك بشكل تدريجي.
ولفتت خلال لقائها ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن هناك 3 أنواع من الصيام المتقطع هي الصيام 16 ساعة والإفطار 8 ساعات، والصيام 18 ساعة والإفطار 6 ساعات، والصيام ليومين فقط بشكل متقطع مع تناول الأطعمة بشكل طبيعي بقية أيام الأسبوع.
ونوهت إلى أن النظام الصحي الأفضل في تلك الأنواع هو الصيام 16 ساعة والإفطار 8 ساعات، داعيةً إلى تنظيم عملية تناول الطعام خلال ساعات الإفطار أيضاً لتحقيق النجاح المطلوب. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بعدم اتباع نظام التجويع لكن يمكن الاكتفاء بنظام الصيام المتقطع، والذي تختلف طريقته من شخص لآخر.
الصيام المتقطع وأنواعه ولمن يصلح كنظام لإنقاص الوزن؟.. الإجابة مع د. ريما السلمان -أخصائية التغذية واللياقة البدنية@sohatihayati#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/DRWR7P0KOf
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2020
أخطاء يقع فيها أصحاب الحمية بنظام الصيام المتقطع@sohatihayati#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jbSisWW6ad
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2020
د. ريما السلمان -أخصائية التغذية واللياقة البدنية:
لا أنصح بأتباع أي حمية واحدة أو نظام غذائي واحد لفترات طويلة@sohatihayati#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/u4oUW8GHCJ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2020
الفرق بين نظام الصيام المتقطع ونظام “التجويع” في الحمية.. وأيهما أفضل؟@sohatihayati#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/lLXqJCfAmS
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2020