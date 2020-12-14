نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك سعود، خلال افتتاحه أول محطة للهاتف اللاسلكي بالرياض وإجرائه اتصالاً تجريبياً، وذلك في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1377 هـ (1957 م)، الملك سعود جالساً وهو يجري الاتصال التجريبي، وعلي يمينه يقف أخوه الأمير سلطان الذي كان وزيراً للمواصلات آنذاك.
وبينت الصورة كذلك الملك سلمان الذي كان وقتها أميراً لمنطقة الرياض يقف خلف الملك سعود، كما يظهر في الصورة أيضاً مدير البرق والبريد والهاتف في ذلك الوقت عبدالعزيز سلسلة.
وفق “أخبار 24”.