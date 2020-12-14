ما النظام الغذائي الأفضل لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا؟

حددت نتائج دراسة حديثة النظام الغذائي الذي قد يكون مفيداً في مواجهة الأمراض والفيروسات، وتقليل خطر الإصابة بـفيروس كورونا الجديد.
وبينت الدراسة، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”، أن النظام الغذائي الكيتوني المعروف بـ”كيتو دايت” يساعد في تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض الآثار المضادة للالتهابات والمناعة، وكذلك خفض كتلة الدهون.
وأكدت أن النظام الغذائي الكيتوني يزيد من مستوى أجسام كيتون البلازما التي تتحكم في الإجهاد التأكسدي في الجسم، كما تحمي الشخص من الأعراض الحادة للإصابة بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن محتوى هذا النظام منخفض من الكربوهيدرات لذلك يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، كما يقلل الكوليسترول “الضار” في الجسم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن النظام الغذائي الكيتوني، هو عبارة نظام غذائي يحصل من خلاله الجسم على المزيد من السعرات الحرارية من البروتين والدهون، بجانب خفض الكربوهيدرات التي يسهل هضمها مثل الخبز الأبيض، والحلويات، والسكر، والصودا.