علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، على خسارة الهلال أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “هزازي” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”: “رأيت البعض من الجماهير تشمت في خسارة الهلال، والهلال تعرض لخسارة واحدة بس انقلبت الدنيا عليه”.
وأوضح: “مع احترامي للجميع، الهلال لسه من قريب كان بطلًا للدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، والهلال إذا أخطأ يُصحح الخطأ بعشرة مرات، وعندما يصالح جماهيره ليس بثلاث نقاط ولكن يصالحهم ببطولة.. اتركوا الهلال وعالجوا أنديتكم”.
وفق “أخبار 24”.