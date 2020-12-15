جامعة الأمير سطام تحقق أنجازاً بحثياً في في مكافحة فيروس كورونا

حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج انجازات بحثية في مجال مكافحة فيروس كورونا
أوضح ذلك معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد حيث ذكر أن عدد الباحثين الذين شاركوا في هذه الأبحاث ٤١ باحثاً ، وكان إجمالي عدد الأبحاث ٣٤ بحثاً علمياً رصيناً حسب تصنيف web of science و scopus كما كان للعديد من أعضاء هيئة التدريس مشاركات مع باحثين أخرين في دول عدة مثل امريكا واستراليا وبلجيكا وفنلندا ووفرنسا واليابان والهند والصين ، إضافة إلى أن مجلة العلوم التربوية في الجامعة أصدرت عدداً خاصاً حول الأبحاث المرتبطة بجائحة كورونا.
وبهذه المناسبة قدم الدكتور الحامد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – على دعمهما المتواصل للتعليم في المملكة، والاهتمام والرعاية بالبحث والابتكار، وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين في الجامعات السعودية لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالمياً.