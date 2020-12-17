نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. ماذا قال لوسيانو فييتو بعد خسارة الهلال أمام الفتح في الكأس؟
18/12/2020   12:26 ص

بالفيديو.. ماذا قال لوسيانو فييتو بعد خسارة الهلال أمام الفتح في الكأس؟

+ = -
1106

علق محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، على خسارة فريقه أمام نظيره الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس الملك.

وقال “فييتو”، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “هزيمتان متتاليتان، ولكن يجب علينا أن نطوي هذه الصفحة، ونعود لوضعنا الطبيعي، الانتصارات، أصبحنا اليوم خارج البطولة”.

وأوضح: “أغلب فترات المباراة كنا الأفضل في الوصول إلى المرمى، وحاولنا كثيراً أن نستغل الفرص ونسجل الأهداف، لكن لم نوفق إطلاقاً”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا قال لوسيانو فييتو بعد خسارة الهلال أمام الفتح في الكأس؟

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127052.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.