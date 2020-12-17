بالفيديو.. ماذا قال لوسيانو فييتو بعد خسارة الهلال أمام الفتح في الكأس؟

علق محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، على خسارة فريقه أمام نظيره الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس الملك.
وقال “فييتو”، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “هزيمتان متتاليتان، ولكن يجب علينا أن نطوي هذه الصفحة، ونعود لوضعنا الطبيعي، الانتصارات، أصبحنا اليوم خارج البطولة”.
وأوضح: “أغلب فترات المباراة كنا الأفضل في الوصول إلى المرمى، وحاولنا كثيراً أن نستغل الفرص ونسجل الأهداف، لكن لم نوفق إطلاقاً”. وفق “أخبار 24”.
فييتو – لاعب #الهلال:
يجب علينا أن ننسى هذه المباراة، ونفكر في العودة للانتصارات.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/N0r64qxseX
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020