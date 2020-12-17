بالفيديو.. محمد جحفلي: الهلال لا يستحق التأهل في الكأس.. وهذا سبب فوز الفتح

تحدث لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد جحفلي، عن خسارة فريقه أمام نظيره الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك.
وقال محمد جحفلي، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “لم نستحق الفوز اليوم، التفاصيل الصغيرة هي السبب في فوز الفتح لأنهم يستحقون، لم نكن مركزين ونعد الجمهور بالقادم”.
وأوضح “جحفلي” وفق “أخبار 24” : “الفتح لم يفاجئنا لأنه لعب اليوم بنفس الطريقة في المباراة الماضية، وهي الاعتماد على الضغط، هم كانوا الأفضل.. والهدف الثاني سوء تركيز منا”.
محمد جحفلي – لاعب #الهلال:
لا نستحق الفوز.. ولم يفاجئنا #الفتح.. والهدف الثاني سوء تركيز مننا.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/AeuxbWw757
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020