أرست شركة البحر الأحمر للتطوير اثنين من عقودها على شركتين سعوديتين، لتقديم جميع خدمات الصيانة والأمن والتموين، إضافة إلى الخدمات الإدارية وخدمات التنظيف في القرية السكنية العُمالية التابعة للشركة.
وستكون كل شركة مسؤولة عن إقامة 5 آلاف عامل بناء تقريبا، وفق أعلى مستويات المعيشة، سواءً من يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو لدى مقاوليها، كما سيتاح مكتب لتقديم الدعم لهم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، أن القرية تُعد عنصراً مهما وجزءاً لا يتجزأ من المرحلة الأولى للمشروع، ضمن الالتزام بتوفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية في المشروع، ما سيمكّن من الاستمرار في تحقيق المزيد من التقدم.
وفق “أخبار 24”.