خطف نادي العين بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات دور الـ 16 من المسابقة.
وشهدت الدقيقة 13 إلغاء الحكم المساعد الأول هدفا لفريق العين بداعي التسلل، فيما احتسب الحكم ركلة جزاء للعين في الدقيقة 22 بعد الاستعانة بتقنية “var” ولكن تصدى لها محمد العويس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني كانت الفاعلية لنادي العين الذي سجل هدفين عن طريق لاعبيه جيترسون في الدقيقة 64 ثم فيليب براداريتش في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.
د64’ هدف للعين! ⚽
#جيتيرسون يسجل الهدف الأول
#الاهلي 0 : 1 #العين
#الاهلي_العين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/6aBAR5wHWO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020
د71’ هدف للعين! ⚽
#فيليب يضيف الهدف الثاني
#الاهلي 0 : 2 #العين
#الاهلي_العين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/zIcmO48vKP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020
وفق “أخبار 24”.