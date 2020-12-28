نفّذت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الجولات الرقابية خلال العام الجاري 2020 م، على بعض من المشاريع تحت الإنشاء حول المملكة.
ورصدت الفرق الرقابية، مخالفات تتضمن عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء.
وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز المحيميد، أن الجولات تأتي تطبيقًا لأنظمة وضوابط النشاط التي تحظر ممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض لأي من المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج “وافي”.
وأكد المحيميد أن “وافي” يواصل مراقبة المشاريع بما يضمن حقوق جميع الأطراف في المشروع (المشتري والمطور والجهة الممولة)، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفق “أخبار 24”.