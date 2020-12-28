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أخبار محلية > تعرف على آلية وحالات إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة
28/12/2020   7:08 م

تعرف على آلية وحالات إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

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وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الإثنين، محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية للنيابة العامة.

واشتمل المحضر على إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حـادث مروري يكون قائد المركبة فيه معتديًا أو مفرطًا وتسبب في وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة أو عدم إيقافه لمركبته بمكان الحادث.

وشمل أيضًا قائد السيارة الذي لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو عند افتعال وقوع حـادث مروري واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي المرور والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية. وفق “أخبار 24”.

تعرف على آلية وحالات إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

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