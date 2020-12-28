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أخبار محلية > ما الألفاظ التي كان يطلقها السعوديون قديماً على التطعيم قبل 70 عامًا؟
28/12/2020   7:07 م

ما الألفاظ التي كان يطلقها السعوديون قديماً على التطعيم قبل 70 عامًا؟

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قال المهتم بالتراث، وليد العبيدي، إن أهالي المملكة أطلقوا قديمًا على التطعيمات التي تؤخذ ضد الأمراض والأوبئة ألفاظًا متعددة ومنها “التينة”.

وأشار، وفقا لـ”العربية”، إلى أن لفظ “التينة” استخدم قديمًا للإشارة إلى العلامة الدائرية التي تظهر مع التطعيم في الذراع، مضيفا أن “التوتينة أو “الوتنة” من بين الألفاظ أيضًا التي كانت تطلق على التطعيم قبل نحو 70 عامًاً.

ولفت إلى أن لفظ “توتينة” يعود إلى “الوتين” وهو المكان الذي تؤخذ فيه الإبرة في اليد، مضيفا أن “الوتين” هو اسم لغوي لأكبر شريان في الجسم، ويدعى بـ”الشريان الأبهر”، مؤكداً أن بعض كبار السن لا يزالون يستخدمون مثل هذه الألفاظ للإشارة إلى حملات التطعيم ضد الأوبئة والأمراض.

ما الألفاظ التي كان يطلقها السعوديون قديماً على التطعيم قبل 70 عامًا؟

أخبار محلية
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