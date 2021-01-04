إدارة الاتحاد تغلق 3 قضايا لتجنب حسم النقاط

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، نجح في إنهاء 3 قضايات، كانت تهدد النادي بحسم النقاط، بحسب قرارات لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.
وقالت المصادر وفقًا لصحيفة “الرياضة” إن إدارة النادي أغلقت ثلاث قضايا تصل فيها العقوبات من الجنة الانضباط باتحاد الكرة، إلى حسم نقاط من النادي الغربي.
وأوضحت المصادر أن إدارة الحائلي حولت مبالغ القضايا الثلاث وهي إلى نادي أحد، تمثل مستحقات انتقال مهند الشنقيطي إلى الاتحاد، إضافة إلى مطالبات مالية سابقة لعلي الزقعان، ومعن الحذيفي لاعبي الفريق السابقين.
وأشارت المصادر، أن الاتحاد أقفل القضايا المستعجلة والتي تهدد النادي بالعقوبات وحسم النقاط، حيث تضع إدارة الاتحاد في الوقت الراهن كامل تركيزها على مباريات دوری كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس الملك، إضافة إلى إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية أمام الشباب، اليوم.