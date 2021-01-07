أزاح صاحب “أمازون” من المركز الأول.. إيلون ماسك الأغنى في العالم بـ185 مليار دولار

أصبح صاحب شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، اليوم (الخميس)، أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في السوق المالية.
وتجاوز ماسك بحسب وكالة “بلومبيرغ” صاحب مجموعة أمازون جيف بيزوس الذي كان يسيطر على المركز الأول منذ 2017، بعدما ارتفع سعر تيسلا في البورصة التي يملك ماسك 18% منها.
ويملك ماسك كذلك شركة “سبايس إكس” لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية”ناسا” لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية، فيما تُقدر ثروته بحوالى 185 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.