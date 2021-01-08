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أخبار محلية > “الإخبارية” توضح الإجراءات المتبعة في منفذ سلوى لبدء دخول القطريين للمملكة
08/01/2021   10:05 م

“الإخبارية” توضح الإجراءات المتبعة في منفذ سلوى لبدء دخول القطريين للمملكة

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واصلت وزارة الصحة جهودها لتجهيز منفذ سلوى الحدودي مع قطر لبدء استقبال الوافدين إلى الأراضي السعودية.

وسلطت قناة الإخبارية الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجهيز المنفذ الحدودي، والتي لم تختلف عن الإجراءات المتبعة بشكل عام مع الراغبين في الدخول إلى المملكة.

وأكدت الإخبارية أنه سوف يتوجب على القطريين الراغبين في دخول المملكة إحضار شهاد PCR تثبت خلو صاحبها من فيروس كورونا المستجد، كما سيتوجب على القادمين من البلدان التي شهدت ظهور السلالة المتحورة من الفيروس، مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا البقاء في فترة عزل لمدة أسبوعين داخل بلادهم قبل القدوم للمملكة.

وفق “أخبار 24”.

“الإخبارية” توضح الإجراءات المتبعة في منفذ سلوى لبدء دخول القطريين للمملكة

أخبار محلية
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