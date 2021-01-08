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أخبار المناطق > طقس السبت: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
08/01/2021   10:07 م

طقس السبت: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، تشمل السواحل منها، وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في رفحاء وطريف.

طقس السبت: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أخبار المناطق
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