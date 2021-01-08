حقق فريق القادسية فوزا عريضا على نظيره الأهلي، بنتيجة 3 أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم اسبريلا بالهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 12، قبل أن يضيف حمد اليامي الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.
وجاء الهدف الثالث لفريق القادسية في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب حسن العمري، بينما سجل عبد الرحمن غريب هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 88.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إبراهيم الشعيل لاعب القادسية مع حلول الدقيقة 84، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية . وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة ليفرط في اعتلاء الصدارة بعد تعثر الهلال.
وكان الهلال قد تعثر أمام الباطن بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليصل رصيد الفريق الأزرق إلى 25 نقطة.
د12’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@qadisiyah1967 يسجل الهدف الأول عن دانييلو اسبيريا .#القادسية_الأهلي pic.twitter.com/HWMU13oj8B
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 8, 2021
د45+3 ’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
الهدف الثاني لـ @qadisiyah1967 عن طريق حمد اليامي .#القادسية_الأهلي pic.twitter.com/lYtKow02e8
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 8, 2021
د76’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@qadisiyah1967 يسجل الهدف الثالث عن طريق حسن العمري .#القادسية_الأهلي pic.twitter.com/hH6eTUV9bm
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 8, 2021